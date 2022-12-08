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1 час назад

Чемпионат мира: скандал с котом во время пресс-конференции Винисиуса Жуниора — видео

Чемпионат.com

И объяснил, как правильно обращаться с котиками.

Чемпионат мира: скандал с котом во время пресс-конференции Винисиуса Жуниора — видео
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В центре внимания вот уже почти сутки скандал, произошедший на пресс-конференции с футболистом сборной Бразилии Винисиусом Жуниором. Но героем обсуждаемой встречи стал не сам игрок, а поведение его помощника, тоже Винисиуса, но уже Родригеса. Пресс-атташе некорректно обошёлся с котом.

Во время пресс-конференции перед микрофонами пушистик вальяжно лежал и отдыхал. Футболист был удивлён увиденным, но лишь улыбнулся. А вот жест его помощника вызвал шквал негативных эмоций у собравшихся в зале. Винисиус Родригес был явно недоволен новым участником: он взял животное за загривок и выкинул на пол.

Сам пресс-атташе разводил руками, как бы показывая, что не понимает в чём, собственно, дело. Винисиус тем самым закопал себя ещё больше и привлёк внимание к своей персоне зоозащитников и любителей котов.

Бразильца обвиняют в жестоком обращении с животными, пытаются привлечь к ответственности и жёстко порицают подобные действия. Пока дополнительных извинений и слов от помощника сборной Бразилии по этому инциденту не поступало.

А вот с котиком, в отличие от его обидчика, всё в порядке. Вероятно, он получит теперь большую славу и затмит на время футбольные баталии.

Почему поступок стал причиной скандала

Коты имеют особое строение скелета. Потому любые трансформации с позвоночником могут быть очень опасными.

Второй момент: бросать кошек ни в коем случае нельзя — броски могут привести к разным последствиям для здоровья. В целом ответственное отношение к кошкам подразумевает деликатное, нежное и интерактивное взаимодействие!

Привлечь внимание животного всегда можно чем-то подвижным. Кошка с удовольствием сама спрыгнет со стола или любой другой поверхности, если возникнет интерес переместиться в другое место.

Участвуйте в голосовании за самые классные причёски футболистов на чемпионатах мира.

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