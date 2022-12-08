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58 минут назад

Россиянина Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер

Илья Родин

Звезда WNBA Бриттни Гринер освобождена из-под стражи в России. Ее планируют обменять на россиянина Виктора Бута. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

Источник отметил, что Бриттни Гринер была освобождена из-под стражи в России в обмен на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута.

Уточняется, что властям не удалось договориться насчет второго американца, Пола Уилана.

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Процедура обмена россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер успешно завершилась в четверг, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби, сообщает ТАСС.

В МИД РФ рассказали, что «Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина Виктора Бута в схему обмена, но Россия продолжала эту работу».

Напомним, что Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. В ее багаже было обнаружено масло канабиса.

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