Звезда WNBA Бриттни Гринер освобождена из-под стражи в России. Ее планируют обменять на россиянина Виктора Бута. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

Источник отметил, что Бриттни Гринер была освобождена из-под стражи в России в обмен на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута.

Уточняется, что властям не удалось договориться насчет второго американца, Пола Уилана.

Процедура обмена россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер успешно завершилась в четверг, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби, сообщает ТАСС.

В МИД РФ рассказали, что «Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина Виктора Бута в схему обмена, но Россия продолжала эту работу».