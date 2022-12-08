Эстония прекратила вещание телеканала «Дождь»*

Эстония вслед за Латвией и Литвой прекратила с сегодняшнего дня вещание признанного в России СМИ-иноагентом телеканала «Дождь». Об этом со ссылкой на Postimees пишет RT.

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Ранее в Латвии решили аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*. Это решение было принято Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) «из соображений государственной безопасности и общественного порядка». Вещание канала в Латвии должно прекратиться 8 декабря.

Накануне литовская комиссия по радио и телевидению заявила, что с 8 декабря «Дождь»* не будет доступен и в Литве. В комиссии отметили, что телеканалу позволяла вещать на территории ЕС, США, России и других стран выданная в Латвии лицензия.

В Эстонии «Дождь»»* показывали три телеоператора, у двух из которых он входил в расширенный пакет каналов. Сегодня стало известно, что и эта прибалтийская страна вслед за Латвией и Литвой прекратила вещание канала.

О прекращении вещания «Дождя»* своих подписчиков уведомила компания Home3. В пресс-службе отметили, что телеканал «не будет транслироваться в балтийских странах».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал заблуждением то, что в другом месте больше свободы, чем в России.