В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
33 минуты назад

Эстония запретила вещание телеканала «Дождь»*

Алиса Селезнёва

Эстония вслед за Латвией и Литвой прекратила с сегодняшнего дня вещание признанного в России СМИ-иноагентом телеканала «Дождь». Об этом со ссылкой на Postimees пишет RT.

Эстония прекратила вещание телеканала «Дождь»*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Латвии решили аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*. Это решение было принято Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) «из соображений государственной безопасности и общественного порядка». Вещание канала в Латвии должно прекратиться 8 декабря.

Накануне литовская комиссия по радио и телевидению заявила, что с 8 декабря «Дождь»* не будет доступен и в Литве. В комиссии отметили, что телеканалу позволяла вещать на территории ЕС, США, России и других стран выданная в Латвии лицензия.

В Эстонии «Дождь»»* показывали три телеоператора, у двух из которых он входил в расширенный пакет каналов. Сегодня стало известно, что и эта прибалтийская страна вслед за Латвией и Литвой прекратила вещание канала.

О прекращении вещания «Дождя»* своих подписчиков уведомила компания Home3. В пресс-службе отметили, что телеканал «не будет транслироваться в балтийских странах».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал заблуждением то, что в другом месте больше свободы, чем в России.

*признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента

В мире,Общество,Дмитрий Песков,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители