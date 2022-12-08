В Грузии объяснили нежелание помогать Украине

Грузия не станет оказывать никакой помощи Украине в вооруженном противостоянии с Россией из-за риска оказаться втянутой в боевые действия. Об этом заявил секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, пишет «Sputnik Грузия».

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Он отметил, что Тбилиси не хочет становиться стороной конфликта, и подчеркнул, что это автоматически произойдет, если власти страны решат направить Киеву военную помощь.

«Грузии будет очень сложно перенести риск войны», — объяснил Мдинарадзе.

Ранее в декабре Мдинарадзе заверил, что республика не будет помогать Украине вооружениями, однако продолжит оказывать политическую и гуманитарную помощь.