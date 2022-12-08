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37 минут назад

В Грузии объяснили нежелание помогать Украине

Lenta.ru

Грузия не станет оказывать никакой помощи Украине в вооруженном противостоянии с Россией из-за риска оказаться втянутой в боевые действия. Об этом заявил секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, пишет «Sputnik Грузия».

В Грузии объяснили нежелание помогать Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что Тбилиси не хочет становиться стороной конфликта, и подчеркнул, что это автоматически произойдет, если власти страны решат направить Киеву военную помощь.

«Грузии будет очень сложно перенести риск войны», — объяснил Мдинарадзе.

Ранее в декабре Мдинарадзе заверил, что республика не будет помогать Украине вооружениями, однако продолжит оказывать политическую и гуманитарную помощь.

В конце ноября генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе сообщил, что единственной пострадавшей стороной от введения антироссийских санкций стала бы Грузия, поэтому Тбилиси не будет к ним присоединяться.

В мире,СВО,Мамука Мдинарадзе,Каха Каладзе,
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