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7 минут назад

Швеция отказалась исполнять требование Турции для вступления в НАТО

Lenta.ru

Стокгольм отказал Анкаре в экстрадиции двух беженцев, выдачу которых Турция требовала для ратификации заявки Швеции на членство в НАТО. Об этом сообщает Express.

Швеция отказалась исполнять требование Турции для вступления в НАТО
Фото: Global Look Press Global Look Press

Генеральная прокуратура Швеции направила в Верховный суд заявление о невозможности выдачи двух граждан королевства. Генпрокуратура настаивает, что в случае экстрадиции они рискуют подвергнуться преследованию из-за якобы связи с оппозиционной организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия до сих пор не выполнили свои обязательства для присоединения к НАТО. Он отметил, что меморандум — это «не конец, а начало» процесса включения стран в НАТО. Турция сейчас также видит, что «в этих странах все еще продолжаются провокационные действия». В связи с этим министр нацобороны призвал Швецию и Финляндию предпринять конкретные шаги.

Турция отказывает Швеции и Финляндии в ратификации договора, обвиняя их в пособничестве террористам. В июне обе страны подписали с Турцией меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.

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