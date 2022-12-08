Обзор иноСМИ: кассетные боеприпасы для Киева и повторение судьбы Югославии

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Фото: ТАСС ТАСС

Поставят ли США кассетные боеприпасы Украине

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Администрация президента США Джо Байдена взвешивает украинские запросы на доступ к американским запасам кассетных боеприпасов - оружия, запрещенного более чем в ста странах мира. Об этом сообщает CNN.

Запрос Украины на кассетные боеприпасы, о котором CNN рассказали несколько американских и украинских чиновников, является одним из самых противоречивых запросов Киева. Высокопоставленные сотрудники администрации Байдена рассматривали его в течение нескольких месяцев и «не отклонили его категорически», о чем ранее не сообщалось. Кассетные боеприпасы оставляют несработавшую взрывчатку на больших площадях - подобно минам, это долгосрочный риск для гражданского населения. Сейчас поставки таких боеприпасов ограничены Конгрессом США, Байден мог бы обойти ограничение, но администрация указала украинцам, что в ближайшее время это маловероятно. Украинский чиновник и еще один источник CNN рассказали, что украинцы хотят, чтобы кассетные боеприпасы были совместимы с установками HIMARS и со 155-миллиметровыми гаубицами.

Yeni Şafak: США вооружают РПК против Турции

По мере подготовки Турции к операции против лагерей Рабочей партии Курдистана (РПК, Турция считает ее террористической организацией) на севере Сирии США делают свой ход, «проводя вертолетную подготовку» РПК. Об этом сообщает Yeni Şafak.

Николас Грейнджер, специальный представитель США, назначенный для управления отношениями с РПК, назвал воздушные операции Турции в регионе «неприемлемыми и опасными». По версии Yeni Şafak, объявив о возобновлении патрулирования с РПК, США также направили ей послание: «Мы с вами!». Высокопоставленный американский чиновник, сделавший анонимное заявление для международной прессы, заявил, что «патрулирование будет расширяться».

Далеко идущие последствия ударов по энергосистеме Украины

Обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский считает, что массированные удары по украинской инфраструктуре способны приблизить завершение конфликта. Он заявил, что в Югославии НАТО во главе с США использовали бомбы, эффективно разрушавшие энергетическую инфраструктуру.

Часть Югославии, контролируемая Белградом, была полностью опустошена в результате трехмесячного артиллерийского обстрела. После этого сухопутная операция Западу была уже не нужна: местным властям больше ничего не оставалось, кроме как сдаться. Дальнейшие политико-дипломатические шаги по окончательной ликвидации государственности страны заняли несколько месяцев. Поэтому удары по украинской инфраструктуре могут иметь далеко идущие последствия, отметил Пискорский, призвав помнить, что речь идет о стране с «жестоким, разветвленным аппаратом репрессий, прежде всего в виде СБУ», которая подавляет акции против отключения электричества.

«Китай мог превзойти США по количеству ядерных боеголовок»

Вашингтон, вероятно, больше не имеет преимущества над Китаем по количеству ядерных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах. Об этом сообщает Defense News.

Джеймс Инхоф, главный республиканец в сенатском комитете по вооруженным силам, заявил, что США «видят только верхушку айсберга, когда речь идет о растущей военной мощи Китая». Стратегическое командование, которое контролирует ядерный арсенал США, недавно направило в Конгресс справку под грифом «секретно». По закону, Конгресс нужно уведомить, если Пекин превзойдет Вашингтон минимум по одному из трех компонентов, касающихся запасов МБР. Джеффри Льюис, эксперт по нераспространению ядерного оружия, считает, что в секретной справке речь идет именно об этом - Китай оснастил свои межконтинентальные баллистические ракеты большим количеством ядерных боеголовок, чем США.

«Киев истощен: переломный момент в украинском кризисе»

Армии необходимы железные дороги для поставок оружия, но сейчас электросеть, питающая украинское сообщение, разрушается. Обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер отметили, что Россия перевела свою экономику на военный лад, призвала резервы и собрала сотни тысяч военнослужащих.