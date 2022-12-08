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43 минуты назад

Украинцев попросили продержаться еще 122 дня

Lenta.ru

Глава энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети» Максим Тимченко попросил украинцев продержаться еще 122 зимних дня. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Украинцев попросили продержаться еще 122 дня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Тимченко, украинцам необходимо продержаться до прихода весны на фоне проблем с электроэнергией в стране.

«Я полностью уверен, что мы сможем пережить эту зиму. Мы получаем все больше оборудования из-за рубежа», — добавил он.

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Тимченко также отметил, что усилий спасательных команд и инженеров, которых ДТЭК привлекла к решению проблемы, хватит для того, «чтобы выжить». На полное же восстановление энергосистемы Украине нужны миллиардные инвестиции, подчеркнул он.

По мнению главы энергохолдинга, одним из способов защиты украинской энергосистемы может стать использование ветряных или солнечных электростанций.

В мире,Максим Тимченко,
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