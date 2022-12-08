Украинцев попросили продержаться еще 122 дня

Глава энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети» Максим Тимченко попросил украинцев продержаться еще 122 зимних дня. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По словам Тимченко, украинцам необходимо продержаться до прихода весны на фоне проблем с электроэнергией в стране.

«Я полностью уверен, что мы сможем пережить эту зиму. Мы получаем все больше оборудования из-за рубежа», — добавил он.

Тимченко также отметил, что усилий спасательных команд и инженеров, которых ДТЭК привлекла к решению проблемы, хватит для того, «чтобы выжить». На полное же восстановление энергосистемы Украине нужны миллиардные инвестиции, подчеркнул он.