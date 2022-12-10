Макрон обратился к европейцам из-за действий США

Европа должна уже в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA), заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита государств юга Европейского союза (EU MED) в испанском Аликанте.

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Макрон призвал выработать сильный европейский ответ на американский закон в течение ближайших месяцев. Он подчеркнул, что это должно произойти до конца первого квартала 2023 года. По словам французского лидера, европейской индустрии необходимо быть конкурентоспособной на фоне американских мер, передает ТАСС.

Макрон отметил, что участники саммита стран юга ЕС были единодушны в том, что нужен единый ответ на американский закон. При этом президент Франции сообщил, что сейчас ведутся переговоры с американской стороной для того, чтобы добиться ряда исключений для европейской продукции. Макрон заявил о необходимости защитить индустрию Европы.