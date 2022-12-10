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37 минут назад

Макрон призвал Европу срочно выработать сильный ответ США

Деловая газета "Взгляд"иещё 9

Европа должна уже в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA), заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита государств юга Европейского союза (EU MED) в испанском Аликанте.

Макрон обратился к европейцам из-за действий США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Макрон призвал выработать сильный европейский ответ на американский закон в течение ближайших месяцев. Он подчеркнул, что это должно произойти до конца первого квартала 2023 года. По словам французского лидера, европейской индустрии необходимо быть конкурентоспособной на фоне американских мер, передает ТАСС.

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Макрон отметил, что участники саммита стран юга ЕС были единодушны в том, что нужен единый ответ на американский закон. При этом президент Франции сообщил, что сейчас ведутся переговоры с американской стороной для того, чтобы добиться ряда исключений для европейской продукции. Макрон заявил о необходимости защитить индустрию Европы.

Напомним, Макрон заявлял, что ЕС и США разошлись во мнениях на цены энергоресурсов. Ранее в Европарламенте призвали к жесткому курсу ЕС в отношении США из-за экономической политики американского президента Джо Байдена.

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Европарламент,ЕС,
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