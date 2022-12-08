Mirror: Карл III и Уильям жестко ответят на любые претензии Гарри и Меган

Король Карл III и принц Уильям готовы к незамедлительному и жесткому ответу на любые несправедливые претензии Меган Маркл и принца Гарри . Об этом сообщает Mirror.

Инсайдер сообщил журналистам издания, что сегодня утром высокопоставленные лица из Букингемского и Кенсингтонского дворцов посмотрят первые три эпизода сериала о Меган и Гарри на Netflix. Он уточнил, что на этой неделе король Карл III и принц Уильям провели переговоры и проинструктировали помощников, чтобы те были готовы дать «жесткий» ответ, если возникнет ощущение, что Гарри и Меган выдвигают необоснованные обвинения, направленные на нанесение ущерба монархии.