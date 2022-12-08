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38 минут назад

Mirror: Карл III и Уильям жестко ответят на любые претензии Гарри и Меган

Газета.Ru

Король Карл III и принц Уильям готовы к незамедлительному и жесткому ответу на любые несправедливые претензии Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщает Mirror.

Mirror: Карл III и Уильям жестко ответят на любые претензии Гарри и Меган
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инсайдер сообщил журналистам издания, что сегодня утром высокопоставленные лица из Букингемского и Кенсингтонского дворцов посмотрят первые три эпизода сериала о Меган и Гарри на Netflix. Он уточнил, что на этой неделе король Карл III и принц Уильям провели переговоры и проинструктировали помощников, чтобы те были готовы дать «жесткий» ответ, если возникнет ощущение, что Гарри и Меган выдвигают необоснованные обвинения, направленные на нанесение ущерба монархии.

«Они вряд ли дадут ответ после первых трех эпизодов, поэтому посмотрят все шоу целиком, чтобы иметь полную картину», — сказал он.

Инсайдер добавил, что члены королевской семьи не уверены, что документальный фильм Меган Маркл и принца Гарри будет «настолько уж взрывоопасным».

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