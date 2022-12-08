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16 минут назад

Пока вы спали: Зеленский о завершении конфликта на Украине и принятие ООН трех резолюций РФ

Алиса Селезнёва

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: Зеленский о завершении конфликта на Украине и принятие ООН трех резолюций РФ
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

Зеленский назвал срок завершения конфликта на Украине

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что конфликт на территории страны может завершиться в следующем году. Об этом он заявил в видеообращении для издания Politico, пишет РИА Новости.

«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», - заявил он.

Генассамблея ООН приняла ряд российских резолюций

Генеральная Ассамблея ООН приняла три российские резолюции, в том числе и об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщает ТАСС.

Также поддержку 122 стран получила резолюция о неразмещении первыми оружия в космосе. На заседании ООН был принял и документ «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности».

Вице-президент Перу приняла присягу как глава государства

Первый вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу в качестве главы государства после отставки лидера страны Педро Кастильо. Об этом пишет ТАСС.

Присяга проходила в парламенте – Конгрессе, который ранее проголосовал за отставку Кастильо из-за его «моральной неспособности» исполнять обязанности главы государства. На церемонии присяги присутствовали представители руководства вооруженных сил и полиции страны, которых парламентарии встретили аплодисментами.

Посольство России в США заявило о неэффективности санкций

Санкции США в отношении высокотехнологических компаний из России подтверждают неэффективность нелегитимных мер, принимаемых Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства России в США.

В дипмиссии подчеркнули, что «подобные «выпады» США бесперспективны» и не заставят Россию отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов. «Как и ранее, в первую очередь от подобных ограничений пострадают зарубежные партнеры», - констатировали в посольстве.

Маск пообещал обнародовать все случаи сокрытия информации в Twitter

Предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск в ходе дискуссии с основателем соцсети Джеком Дорси пообещал обнародовать все случаи сокрытия важной информации на платформе. Об этом сообщает ТАСС.

«Наиболее важные данные были скрыты (...), а некоторые, возможно, удалены, однако мы обнародуем все что найдем», - заверил Маск.

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