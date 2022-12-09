AFP: МИД Германии вызвал посла Ирана в Берлине

Внешнеполитическое ведомство ФРГ вызвало в четверг посла Исламской Республики Иран (ИРИ) в Берлине. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники.
По его данным, иранский посол был вызван после сообщений о казни участника акции протеста в Иране. Более подробная информация о вызове не разглашается.
В четверг агентство Tasnim сообщило, что участник беспорядков в Иране, признанный виновным в нападении на сотрудников сил безопасности и нанесении ранений одному из них, был казнен. По его данным, мужчину звали Мохсен Шекари, он принимал участие в блокировании движения по одной из улиц в Тегеране и ранил тесаком одного из сотрудников сил безопасности.
Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.