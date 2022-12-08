В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
54 минуты назад

WSJ: адвокаты Трампа обнаружили два секретных документа на его объекте

ТК «Звезда»

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа обнаружили два секретных документа на его объекте недвижимости, расположенном в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Отмечается, что на документах есть грифы секретности, и в настоящее время они переданы следствию.

Адвокаты Трампа обнаружили секретные документы на его объекте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Указано, что адвокаты Трампа по распоряжению судьи проверяли его недвижимость на наличие секретных материалов времен его президентства.

Также представитель экс-президента Стивен Ченг никак не прокомментировал информацию о находке. По его словам, что экс-президент США и его адвокаты продолжают вести себя открыто, невзирая на «беспрецедентное, незаконное и необоснованное нападение на (бывшего. - Прим. ред.) президента и его семью со стороны министерства юстиции».

Напомним, в начале августа Дональд Трамп сообщил об обысках в его имении Мар-а-Лаго во Флориде. Полицейские и агенты спецслужб искали документы, которые он забрал из Белого дома. Политик назвал произошедшее происками, нацеленными на то, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году.

В мире,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители