В США заволновались ростом пророссийских настроений

В США возрастает количество граждан, которые поддерживают тезис о сокращении помощи Киеву. Об этом сообщает американское издание Hill.

Фото: ТАСС ТАСС

«Республиканцы в конгрессе обозначают свою позицию <…> утверждая, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, которая влияет на жизнь американских семей. <…> Десятки высокопоставленных чиновников Республиканской партии заняли пророссийскую позицию», — написал обозреватель издания Дуглас Шоэн.

Причем он отметил, что подобные взгляды раньше наблюдались только среди республиканцев, но теперь даже демократы высказывают схожую идею.

«Представители левого крыла громко высказались против продолжительной поддержки Украины в своем письме к администрации [президента США Джо] Байдена», — уточнил политический обозреватель.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Грин предложила проверить средства, которые выделяют Украине из бюджета США. Тем не менее, власти Вашингтона не поддержали такую инициативу.