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15 минут назад

В США заволновались ростом пророссийских настроений

Ura.Ru

В США возрастает количество граждан, которые поддерживают тезис о сокращении помощи Киеву. Об этом сообщает американское издание Hill.

В США заволновались ростом пророссийских настроений
Фото: ТАССТАСС

«Республиканцы в конгрессе обозначают свою позицию <…> утверждая, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, которая влияет на жизнь американских семей. <…> Десятки высокопоставленных чиновников Республиканской партии заняли пророссийскую позицию», — написал обозреватель издания Дуглас Шоэн.

Причем он отметил, что подобные взгляды раньше наблюдались только среди республиканцев, но теперь даже демократы высказывают схожую идею.

«Представители левого крыла громко высказались против продолжительной поддержки Украины в своем письме к администрации [президента США Джо] Байдена», — уточнил политический обозреватель.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Грин предложила проверить средства, которые выделяют Украине из бюджета США. Тем не менее, власти Вашингтона не поддержали такую инициативу.

США и другие западные страны оказывают помощь Киеву и выступают против России после начала спецоперации на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В США планируют усилить контроль за военной помощью Украине, пишет RT. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также обвинил США в попытках сдержать развитие других стран, сообщают «Дни.ру».

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