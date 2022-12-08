Германия выдвинула России условие для военного сотрудничества

Власти Германии готовы обсуждать с Россией контроль над вооружениями в Европе, однако для этого нужно прекратить боевые действия на Украине, сообщает издание Funke со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца.
«Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы уже предлагали это еще до войны, в этой позиции ничего не изменилось», — сказал он.
Немецкий канцлер также заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, отметив при этом, что нельзя допустить противостояния Москвы и Североатлантического альянса. Шольц подчеркнул, что делается все для того, чтобы предотвратить прямую войну между Россией и НАТО. Отмечается, что в таком конфликте были бы только проигравшие.
Напомним, правительство ФРГ поставила Украине 20 бронетранспортеров. Также Киеву направлены два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.