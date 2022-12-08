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1 час назад

Германия выдвинула России условие для военного сотрудничества

Елена Прошина

Власти Германии готовы обсуждать с Россией контроль над вооружениями в Европе, однако для этого нужно прекратить боевые действия на Украине, сообщает издание Funke со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Германия выдвинула России условие для военного сотрудничества
Фото: ТАССТАСС

«Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы уже предлагали это еще до войны, в этой позиции ничего не изменилось», — сказал он.

Немецкий канцлер также заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, отметив при этом, что нельзя допустить противостояния Москвы и Североатлантического альянса. Шольц подчеркнул, что делается все для того, чтобы предотвратить прямую войну между Россией и НАТО. Отмечается, что в таком конфликте были бы только проигравшие.

Напомним, правительство ФРГ поставила Украине 20 бронетранспортеров. Также Киеву направлены два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.

В мире,Армия,Олаф Шольц,НАТО,
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