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14 минут назад

Зеленский озвучил срок окончания конфликта на Украине

Елена Прошина

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил изданию Politico, что с нетерпением ждет «мирного времени» для своей страны.

Зеленский озвучил срок окончания конфликта на Украине
Фото: ТАССТАСС

Он не исключил, что это произойдет в 2023 году. По словам президента, украинцы будут самыми влиятельными и в предстоящем году, «но уже в мирное время». Так политик прокомментировал информацию о том, что он стал самым влиятельным человеком в Европе.

«Украинские военные, которые защищают всех нас на полях сражений, — это № 1», — сказал Зеленский, поблагодарив «всех наших друзей в Европе, которые помогают нам поддерживать стабильность» и «помогают миллионам людей пережить это ужасное время».

Его заявление прозвучало после того, как 7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция будет «длительным процессом».

Также российский лидер сказал, что, по данным Reuters, риск ядерной войны возрастает, отметив: «Мы не сошли с ума, мы понимаем, что такое ядерное оружие».

«У нас есть эти средства в более совершенной и современной форме, чем у любой другой ядерной страны… Но мы не собираемся бегать по миру, размахивая этим оружием, как бритвой», — подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что не будет призывать больше резервистов.

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