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25 минут назад

Серьезное землетрясение произошло в Индонезии

Свободная пресса

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло на индонезийском острове Ява. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 45 км к юго-востоку от города Богор (население около 800 тысяч человек).

Серьезное землетрясение произошло в Индонезии
Фото: flickr.comflickr.com

Отмечается, что к настоящему моменту информации о пострадавших не поступало.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в 301 километре западнее Кызыла (Тува) произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 31 км северо-западнее города Ак-Довурак. Здесь интенсивность толчков составила 6,5 балла.

Также сообщалось о землетрясении магнитудой 6 баллов в Камчатском заливе.

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