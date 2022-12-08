Серьезное землетрясение произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло на индонезийском острове Ява. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 45 км к юго-востоку от города Богор (население около 800 тысяч человек).

Отмечается, что к настоящему моменту информации о пострадавших не поступало.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в 301 километре западнее Кызыла (Тува) произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 31 км северо-западнее города Ак-Довурак. Здесь интенсивность толчков составила 6,5 балла.