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35 минут назад

Зеленский оценил ситуацию с электроснабжением на Украине

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с энергоснабжением на территории страны. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Зеленский обратился к украинцам по ситуации с электроснабжением
Фото: ТАССТАСС

Зеленский оценил уровень обеспечения электричеством на Украине и заявил о тяжелой ситуации с электричеством в восьми регионах страны.

«По состоянию на этот вечер больше всего отключений [электроснабжения] в Киеве и [Киевской] области, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой областях и Закарпатье», — подчеркнул он.

Украинский лидер добавил, что электричество продолжают отключать в большинстве городов и районов Украины. Он подчеркнул, что на данный момент полностью восстановить энергосистему страны невозможно.

В конце ноября Зеленский назвал число живущих без электричества украинцев. По его словам, без света остаются более шести миллионов человек.

В мире,Владимир Зеленский,
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