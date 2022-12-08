Зеленский обратился к украинцам по ситуации с электроснабжением

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с энергоснабжением на территории страны. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Зеленский оценил уровень обеспечения электричеством на Украине и заявил о тяжелой ситуации с электричеством в восьми регионах страны.

«По состоянию на этот вечер больше всего отключений [электроснабжения] в Киеве и [Киевской] области, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой областях и Закарпатье», — подчеркнул он.

Украинский лидер добавил, что электричество продолжают отключать в большинстве городов и районов Украины. Он подчеркнул, что на данный момент полностью восстановить энергосистему страны невозможно.