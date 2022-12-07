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1 час назад

Кулеба призвал ввести санкции против ракетостроения в России

Елена Прошина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал главу евродипломатии Жозепа Борреля ввести санкции против российского ракетного производства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кулеба предложил Боррелю новые санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня я отправил письмо Жозепу Боррелю с предложением ввести жесткие санкции в отношении ракетного производства России и всего, что используется для пуска смертоносных ракет», – написал он в социальной сети.

Отмечается, что Европейская комиссия уже озвучила свои предложения по девятому пакету антироссийских санкций. Ожидается, что в него войдут ограничения против трёх новых банков, в числе которых Всероссийский банк развития регионов, а также порядка двухсот других фигурантов.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что что позиция Сербии по антироссийским санкциям останется неизменной.

В мире,Дмитрий Кулеба,Александр Вучич,Владимир Путин,Всероссийский банк развития регионов,Еврокомиссия,
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