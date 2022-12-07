Кулеба предложил Боррелю новые санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал главу евродипломатии Жозепа Борреля ввести санкции против российского ракетного производства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня я отправил письмо Жозепу Боррелю с предложением ввести жесткие санкции в отношении ракетного производства России и всего, что используется для пуска смертоносных ракет», – написал он в социальной сети.

Отмечается, что Европейская комиссия уже озвучила свои предложения по девятому пакету антироссийских санкций. Ожидается, что в него войдут ограничения против трёх новых банков, в числе которых Всероссийский банк развития регионов, а также порядка двухсот других фигурантов.