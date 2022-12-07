Президент Перу Кастильо задержан полицией

Полиция Перу задержала президента страны Педро Кастильо, сообщает издание El Tiempo.

«Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо», — говорится в сообщении.

Ранее парламент Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо.

Чтобы импичмент состоялся, за него должны проголосовать две трети парламентариев, или 87 человек.

До этого президент Перу Педро Кастильо объявил о роспуске парламента и ввел чрезвычайное положение в стране. Об этом он сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).