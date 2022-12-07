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8 минут назад

Президент Перу Кастильо задержан полицией

Газета.Ruиещё 1

Полиция Перу задержала президента страны Педро Кастильо, сообщает издание El Tiempo.

Президент Перу Кастильо задержан полицией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо», — говорится в сообщении.

Ранее парламент Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо.

Чтобы импичмент состоялся, за него должны проголосовать две трети парламентариев, или 87 человек.

До этого президент Перу Педро Кастильо объявил о роспуске парламента и ввел чрезвычайное положение в стране. Об этом он сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что в кратчайшие сроки будут назначены новые выборы в конгресс с конституционными правами для разработки новой конституции не позднее чем через девять месяцев. Также в стране вводится комендантский час.

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