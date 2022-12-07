США озвучили позицию по ударам Киева по территории России

Вашингтон не поощрял Киев к нанесению ударов по территории России и не предоставлял средств на эти цели, заявил координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

«Мы, конечно, не поощряли и не предоставляли право Украине наносить удары по России», - подчеркнул Кирби.

Чиновник отметил, что приоритетом Штатов является предоставление Киеву оборонительных вооружений и военной техники (ВВТ), необходимых «для защиты украинской территории».

Вашингтон ведет с Украиной консультации о подотчетности отправленных ВВТ, но Киев самостоятельно принимает решения об их применении, уточнил Кирби.

Координатор Совбеза пояснил, что в США неоднократно выражали обеспокоенность тем, что применение поставленного оружия может привести к эскалации.

Напомним, что ранее об ударах ВСУ по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях высказался официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.