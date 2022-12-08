Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Таковы итоги голосования.

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Резолюция называется «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». Она призывает все страны выполнять договора о нераспространении оружия, а также соглашения о его использовании.

Резолюция обращена к странам ООН и генсеку организации. В ней указано, что страны, нарушающие договора о вооружениях, подрывают глобальную стабильность и международную безопасность.