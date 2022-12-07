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32 минуты назад

В США предостерегли Украину от наступления на Крым

Lenta.ru

Кампания по возвращению Крымского полуострова может сорвать контрнаступление войск Украины. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

В США предостерегли Украину от наступления на Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор материала отмечает, что спешное наступление украинской армии на Крым может привести к обострению политической напряженности между Россией и Западом, поддерживающим Украину. Foreign Affairs напоминает заявление российского президента Владимира Путина, что Москва готова использовать любые средства для защиты своего народа и территории. По мнению автора, атака на полуостров является возможным поводом для ядерной эскалации.

Также отмечается, что для Украины оккупация Крыма является, во-первых, слишком сложной военной задачей, и, во-вторых, будет в массе отрицательно воспринято жителями полуострова, которые считают себя гражданами России. Издание подчеркивает, что восстановление власти Украины в Крыму может негативно сказаться на ее имидже в мире в связи с отсутствием поддержки крымчан.

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Ранее бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что Киев готовил операцию по возвращению Крыма к 2023 году еще до начала российской спецоперации. По его словам, ВСУ сначала «нужно выиграть много сражений».

«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», — заявил Забродский.

В мире,Михаил Забродский,Владимир Путин,
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