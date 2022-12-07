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16 минут назад

В Чехии заявили, что для выживания зимой придется «жечь все»

Елена Прошина

Уполномоченный кабинета министров Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка заявил, что для выживания без российского газа зимой «придётся жечь всё». Об этом сообщает Telegram-канал «Срочно, сейчас».

"Мы сожжем всё": страна ЕС о жизни без российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Без российского газа можно выжить. Это будет сложно и не дешево. Нам потребуется достаточно много угля, чтобы пережить следующие пару зим. Мы сожжем всё, чтобы пережить зимы», – сказал Бартушка.

Ранее министр инфраструктуры и регионального развития правобережной Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика временно отказывается от поставок газа из России.

«Впервые правый берег (Днестра) будет обеспечиваться газом из альтернативных "Газпрому" источников. <…> Весь объем газа, получаемый из России, будет поступать в Приднестровье», – сказал он.

В мире,Андрей Спыну,Вацлав Бартушка,Газпром,
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