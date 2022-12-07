"Мы сожжем всё": страна ЕС о жизни без российского газа

Уполномоченный кабинета министров Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка заявил, что для выживания без российского газа зимой «придётся жечь всё». Об этом сообщает Telegram-канал «Срочно, сейчас».
«Без российского газа можно выжить. Это будет сложно и не дешево. Нам потребуется достаточно много угля, чтобы пережить следующие пару зим. Мы сожжем всё, чтобы пережить зимы», – сказал Бартушка.
Ранее министр инфраструктуры и регионального развития правобережной Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика временно отказывается от поставок газа из России.
«Впервые правый берег (Днестра) будет обеспечиваться газом из альтернативных "Газпрому" источников. <…> Весь объем газа, получаемый из России, будет поступать в Приднестровье», – сказал он.