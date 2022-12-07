ЮНИСЕФ призвал удалить личные данные детей из базы данных "Миротворец"

По данным пресс-службы, в фонде призывают защищать интересы детей в соответствии с международным законодательством. В том числе это касается размещения личных данных детей на сайте «Миротворец».

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что ООН никак не реагирует на включение детей в список сайта «Миротворец». Как отметил дипломат, 13-летняя девочка из Луганска Фаина Савенкова более года назад обратилась к Гутерришу и Рассел в связи с включением в списки «Миротворца». Однако представители фонда так и не встретились с ней.