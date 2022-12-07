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10 минут назад

ЮНИСЕФ призвал удалить личные данные детей из базы данных "Миротворец"

Газета.Ruиещё 2

ЮНИСЕФ призвал удалить личные данные детей из базы «Миротворца». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

ЮНИСЕФ призвал удалить личные данные детей из базы данных "Миротворец"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным пресс-службы, в фонде призывают защищать интересы детей в соответствии с международным законодательством. В том числе это касается размещения личных данных детей на сайте «Миротворец».

«Публикация информации о детях способами, которые подвергают их риску, совершенно неприемлема», — подчеркнули в ЮНИСЕФ.

В фонде подчеркнули, что дети не должны быть вовлечены в конфликт на Украине.

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что ООН никак не реагирует на включение детей в список сайта «Миротворец». Как отметил дипломат, 13-летняя девочка из Луганска Фаина Савенкова более года назад обратилась к Гутерришу и Рассел в связи с включением в списки «Миротворца». Однако представители фонда так и не встретились с ней.

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