Казахстан высказался о поставках России компонентов для ракет

Сведения о поставках Казахстаном компонентов для ракет в Россию не соответствуют действительности. Об этом пишет портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития РК.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что в соцсети TikTok появился ролик о мнимых поставках Москве компонентов, применяемых для сборки ракет.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК заявили, что опубликованные в интернете данные являются фейком. В ведомстве уточнили, что указанные детали ракет относятся к продукции военного назначения и подпадают под меры экспортного контроля.

Кроме того, подчеркнули в министерстве, в течение 2022 года и ранее из страны не осуществлялся реэкспорт/транзит продукции военного назначения, в том числе ракетных комплектующих или компонентов для изготовления ракет.