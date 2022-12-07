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33 минуты назад

Казахстан высказался о поставках России компонентов для ракет

Илья Родин

Сведения о поставках Казахстаном компонентов для ракет в Россию не соответствуют действительности. Об этом пишет портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития РК.

Казахстан высказался о поставках России компонентов для ракет
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в соцсети TikTok появился ролик о мнимых поставках Москве компонентов, применяемых для сборки ракет.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК заявили, что опубликованные в интернете данные являются фейком. В ведомстве уточнили, что указанные детали ракет относятся к продукции военного назначения и подпадают под меры экспортного контроля.

Кроме того, подчеркнули в министерстве, в течение 2022 года и ранее из страны не осуществлялся реэкспорт/транзит продукции военного назначения, в том числе ракетных комплектующих или компонентов для изготовления ракет.

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Также на портале появилось опровержение информации о запуске беспилотника по российским аэродромам с территории Казахстана. Журналисты, со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики, уточнили, что «данные БПЛА никогда не стояли на вооружении ВС РК».

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