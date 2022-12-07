Папа Римский сравнил украинский конфликт с Холокостом

На встрече с польскими паломниками понтифик напомнил о юбилее немецкой операции Рейнхард по систематическому истреблению евреев.

«История повторяется. Посмотрите, что происходит сейчас на Украине», — сказал он.

Ранее Папа Франциск заявил, что чеченцы и буряты являются «самой жестокой частью российских войск на Украине». В ответ на это пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала слова понтифика об участвующих в военном конфликте русофобией.