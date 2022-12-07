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53 минуты назад

Папа Римский сравнил украинский конфликт с Холокостом

Lenta.ru

Конфликт на Украине похож на происходившее во время Холокоста. Папа Римский Франциск сравнил два события, передает The Wall Street Journal.

Папа Римский сравнил украинский конфликт с Холокостом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На встрече с польскими паломниками понтифик напомнил о юбилее немецкой операции Рейнхард по систематическому истреблению евреев.

Папа Римский оправдался за слова о бурятах и чеченцах

«История повторяется. Посмотрите, что происходит сейчас на Украине», — сказал он.

Ранее Папа Франциск заявил, что чеченцы и буряты являются «самой жестокой частью российских войск на Украине». В ответ на это пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала слова понтифика об участвующих в военном конфликте русофобией.

В мире,ФРАНЦИСК,Мария Захарова,МИД России,
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