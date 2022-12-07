Папа Римский сравнил украинский конфликт с Холокостом

Конфликт на Украине похож на происходившее во время Холокоста. Папа Римский Франциск сравнил два события, передает The Wall Street Journal.
На встрече с польскими паломниками понтифик напомнил о юбилее немецкой операции Рейнхард по систематическому истреблению евреев.
«История повторяется. Посмотрите, что происходит сейчас на Украине», — сказал он.
Ранее Папа Франциск заявил, что чеченцы и буряты являются «самой жестокой частью российских войск на Украине». В ответ на это пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала слова понтифика об участвующих в военном конфликте русофобией.