Талибан* провел первую публичную казнь после захвата власти

В Афганистане талибы (организация запрещена в России) впервые после прихода к власти в 2021 году провели публичную казнь. Приговоренным к смерти оказался мужчина, обвиняемый в убийстве человека. Об этом сообщает Washington Post.

Фото: Ali Khara/Reuters Ali Khara/Reuters

Преступление, за которое казнили мужчину, было совершено пять лет назад.

На казни присутствовали сотни зрителей, а также должностные лица государства, согласно заявлению одного из представителей правительства страны Забихуллы Муджахида.

Муджахид добавил, что решение о смертном приговоре было принято «очень осмотрительно» и согласовано с тремя судами.

Власти заявили, что намерены продолжать жесткую политику государства.