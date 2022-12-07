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11 минут назад

Талибан* провел первую публичную казнь после захвата власти

Газета.Ru

В Афганистане талибы (организация запрещена в России) впервые после прихода к власти в 2021 году провели публичную казнь. Приговоренным к смерти оказался мужчина, обвиняемый в убийстве человека. Об этом сообщает Washington Post.

Талибан* провел первую публичную казнь после захвата власти
Фото: Ali Khara/ReutersAli Khara/Reuters

Преступление, за которое казнили мужчину, было совершено пять лет назад.

На казни присутствовали сотни зрителей, а также должностные лица государства, согласно заявлению одного из представителей правительства страны Забихуллы Муджахида.

Муджахид добавил, что решение о смертном приговоре было принято «очень осмотрительно» и согласовано с тремя судами.

Власти заявили, что намерены продолжать жесткую политику государства.

Ранее стало известно, что сотрудники службы безопасности Афганистана открыли по пакистанским пограничникам, которые были на дежурстве на КПП.

В мире,Забихулла Муджахид,Талибан,
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