Талибан* провел первую публичную казнь после захвата власти

В Афганистане талибы (организация запрещена в России) впервые после прихода к власти в 2021 году провели публичную казнь. Приговоренным к смерти оказался мужчина, обвиняемый в убийстве человека. Об этом сообщает Washington Post.
Преступление, за которое казнили мужчину, было совершено пять лет назад.
На казни присутствовали сотни зрителей, а также должностные лица государства, согласно заявлению одного из представителей правительства страны Забихуллы Муджахида.
Муджахид добавил, что решение о смертном приговоре было принято «очень осмотрительно» и согласовано с тремя судами.
Власти заявили, что намерены продолжать жесткую политику государства.
Ранее стало известно, что сотрудники службы безопасности Афганистана открыли по пакистанским пограничникам, которые были на дежурстве на КПП.