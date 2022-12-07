Украинских беженцев в Латвии обяжут учить латышский язык

Украинские беженцы должны будут в обязательном порядке посещать занятия по латышскому языку с 1 января 2024 года. Такое решение приняла Комиссия латвийского Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Об этом сообщает Delfi.

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Обязанность касается только украинцев, которые нашли работу на территории Латвии.

"Эти поправки ничего не навязывают, а наоборот — "идут навстречу" беженцам, чтобы им было легче работать", — пояснил парламентарий Эдмунд Зивтиньш.

В парламенте отметили, что принятое решение дает сигнал тем украинцам, которые хотят остаться в Латвии - через год им нужно будут посещать курсы.

Также комиссия поддержала во втором окончательном чтении поправки к Закону о поддержке гражданских жителей Украины в целом. Так, власти Латвии продолжит предоставлять жилье украинцам, которые в нем нуждаются, но не дольше чем до 30 июня 2023 года.