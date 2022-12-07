Итальянцы начали чаще воровать в магазинах из-за роста цен

На фоне энергетического кризиса и роста цен на продукты итальянцы начали чаще воровать в магазинах. Об этом сообщает агентство Agenzia Nova, передает РИА Новости.

Фото: Marzio Toniolo / Reuters Marzio Toniolo / Reuters

По информации издания, граждане стали чаще совершать мелкие кражи, чтобы обеспечить себе пропитание.

«Свидетельства бедности в Риме все нарастают. Они поступают и из супермаркетов. О мелких кражах там практически никогда не заявляют в полицию, и поэтому они не включаются в статистику», — уточняет агентство. Отмечается, что о кражах можно узнать только от сотрудников магазинов.

Охранник одного из супермаркетов рассказал Agenzia Nova, что в последнее время участились случаи, когда покупатель «случайно» кладет в карман недорогой товар. Он отметил, что выявил более десятка мелких краж за две недели. Другой охранник рассказал, что мужчина пытался вынести из магазина продукцию на 177 евро, объясним это тем, что ему нечем кормить шестерых детей.