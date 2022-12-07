В иранской разведке заявили, что США захватили Европу в заложники

Министр информации Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что США взяли Европу в заложники. Его слова приводит агентство IRNA.
По словам Хатиба, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) диктует политический курс многих европейских стран, в особенности Германии и Франции. В качестве примера он привел президента Франции Эммануэля Макрона, за которого, говорит Хатиб, решения принимает "второсортный источник из ЦРУ". Для этого Макрону больше не нужно обращаться к президенту США Джо Байдену, отметил иранский политик.
"У нас есть материалы, свидетельствующие о присутствии США во Франции и Германии, а также о том, как США управляют отношениями некоторых стран Персидского залива с Европой", - пояснил министр.
Ранее сообщалось, что правительство Ирана не исключает начала блокировок банковских счетов иранок, которые не носят хиджаб.