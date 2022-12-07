В иранской разведке заявили, что США захватили Европу в заложники

По словам Хатиба, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) диктует политический курс многих европейских стран, в особенности Германии и Франции. В качестве примера он привел президента Франции Эммануэля Макрона, за которого, говорит Хатиб, решения принимает "второсортный источник из ЦРУ". Для этого Макрону больше не нужно обращаться к президенту США Джо Байдену, отметил иранский политик.