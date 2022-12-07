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10 минут назад

Столтенберг оценил возможность нормализации отношений с РФ

Елена Прошина

Завершение украинского конфликта не приведет автоматически к нормализации отношений между НАТО и Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет РИА Новости.

Столтенберг оценил возможность нормализации отношений с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом, по словам Столтенберга, на данный момент пока еще не сложилось условий для начала мирных переговоров России и Украины. Он также подчеркнул, что у НАТО нет информации об инцидентах с атаками БПЛА Украины на военные аэродромы в России.

Ранее Йенс Столтенберг отказался дать прогноз возможных сроков окончания конфликта на Украине. В интервью черногорской газете Vijesti он сказал о невозможности предвидеть, как долго будет продолжаться спецоперация на Украине, и какими будут ее долгосрочные последствия.

По его словам, Запад должен продолжать поддерживать Киев столько, сколько нужно. При этом генсек НАТО подчеркнул, что военная, экономическая и гуманитарная поддержка, которую оказывают Украине, стоит дорого.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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