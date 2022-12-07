На Украине заявили об ожидании 200 миллионов евро

Украина ожидает 200 миллионов евро от Германии в качестве гранта. Об этом заявил министр финансов республики Сергей Марченко, передает ТАСС.

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«Во время встречи (с послом ФРГ на Украине Анкой Фельдгузен — прим. «Ленты.ру») был подписан ряд соглашений, по которым правправительство Украины получит грант в объеме 200 миллионов евро», — сообщил глава ведомства.

По словам Марченко, средства направят на покрытие расходов по выплате пособия на проживание внутренне перемещенных лиц. Уточняется, что финансы поступят в украинский государственный бюджет в ближайшее время.