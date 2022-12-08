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1 час назад

Стали известны детали неудавшегося госпереворота в Германии

Lenta.ruиещё 2

Экстремисты, планировавшие устроить госпереворот в Германии, надеялись передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс. О деталях неудавшегося путча пишет Reuters.

Стали известны детали неудавшегося госпереворота в Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, немецкая прокуратура заявила о якобы существующих связях Генриха XIII с Россией. Источник агентства из МВД Германии также сообщает, что в данный момент спецслужбы страны изучают любые возможные контакты заговорщиков с Россией. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что инцидент — «это, скорее, внутренние проблемы ФРГ».

Медведев высказался о попытке госпереворота в Германии

Также стало известно, что представители аристократического дома Рейсс в свою очередь осудили причастность Генриха XIII к попытке госпереворота и назвали его «сбитым с толку человеком, попавшим под влияние теории заговора».

Отмечается, что заговорщики являются адептами идеологии Reichsburger («Рейхсбюргер», граждане Рейха), которая отрицает легитимность государственности ФРГ. Автор материала уточняет, что заговорщики придерживаются монархических и неонацистских взглядов. Федеральная разведывательная служба (BND) Германии заявила, что более 21 тысячи человек являются членами организации.

Ранее полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг. Правоохранителями были задержаны более 25 человек, среди которых были члены террористической организации правого толка и сочувствующие.

В мире,Дмитрий Песков,Бундестаг,
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