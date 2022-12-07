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1 час назад

Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера

РИА "ФедералПресс"

Рэпер Канье Уэст сделал очередное скандальное заявление. Он опубликовал ролик, в котором обратился к евреям и сказал пару слов об Адольфе Гитлере.

Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Рэпер призвал евреев «простить Гитлера» и посоветовал им не навязывать свою боль другим», – пишет «360».

Уэст добавил, что несмотря ни на что, любит всех. Рэпер также заявил, что евреи должны работать на христиан и он бы первым делом, став президентом, нанял еврея.

Вся его политика будет основана на Библии, добавил Канье Уэст. Напомним, рэпер собирается баллотироваться в 2024 году.

Ранее «ФедералПресс» писал, кто собирается баллотироваться на президентские выборы США в 2024 году.

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