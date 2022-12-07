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11 минут назад

В Германии задержали россиянку по подозрению в подготовке госпереворота

Елена Прошина

Полиция Германии задержала гражданку России по подозрению в подготовке государственного переворота. Всего правоохранительные органы проверяют 52 человека на причастность к созданию террористической организации. Об этом пишет РИА Новости.

В Германии задержали россиянку по подозрению в подготовке госпереворота
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщила Генпрокуратура ФРГ, 22 задержанных подозреваются в создании террористической организации. Еще 3 человека, в том числе гражданка РФ, проверяются на факт поддержки организации. Еще в отношении 27 человек проводятся проверки. В целом, следственные мероприятия проводятся в 130 местах.

В Германии заявили о предотвращении госпереворота

Предположительно экстремисты планировали штурм Бундестага с целью государственного переворота. Их целью было создание «временного военного правительства», а также проведение переговоров с рядом стран.

В Генпрокуратуре пояснили, что задержанная россиянка Виталия Б. подозревается в посредничестве между «лидером заговора и представителями России».

«Арестованные подозреваемые принадлежат к террористической организации, основанной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны», - сообщили в прокуратуре.

При этом подчеркивается, что у властей нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.

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