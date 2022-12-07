В Германии задержали россиянку по подозрению в подготовке госпереворота

Полиция Германии задержала гражданку России по подозрению в подготовке государственного переворота. Всего правоохранительные органы проверяют 52 человека на причастность к созданию террористической организации. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщила Генпрокуратура ФРГ, 22 задержанных подозреваются в создании террористической организации. Еще 3 человека, в том числе гражданка РФ, проверяются на факт поддержки организации. Еще в отношении 27 человек проводятся проверки. В целом, следственные мероприятия проводятся в 130 местах.

Предположительно экстремисты планировали штурм Бундестага с целью государственного переворота. Их целью было создание «временного военного правительства», а также проведение переговоров с рядом стран.

В Генпрокуратуре пояснили, что задержанная россиянка Виталия Б. подозревается в посредничестве между «лидером заговора и представителями России».

«Арестованные подозреваемые принадлежат к террористической организации, основанной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны», - сообщили в прокуратуре.