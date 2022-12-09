ООН: Полное отключение электричества на Украине станет катастрофой

Координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Дениз Браун заявила, что полное отключение электроэнергии на Украине может стать катастрофой. Об этом она сообщила в интервью газете Der Spiegel.

"Необходимость помощи целой стране с населением 40 млн человек было бы выше возможностей гуманитарного сообщества. Мы вместе должны подумать, что делать в этом случае", - сказала она.

Браун также отметила, что на украинской территории в настоящее время находятся около 2 тысяч сотрудников гуманитарных органов ООН. 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявлял, что полностью восстановить энергосистему страны в настоящее время невозможно.

Ранее исполнительный директор "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предлагал западным странам субсидировать поставки электроэнергии на украинскую территорию.