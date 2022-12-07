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37 минут назад

Глава МИД Украины пожаловался на союзников

Lenta.ru

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что ряд союзников Киева боится положительно ответить на заявку страны в НАТО. Об этом он рассказал в интервью газете Politico.

Глава МИД Украины пожаловался на союзников
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.comLev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Некоторые очень хорошие друзья Украины больше боятся положительно ответить на заявку Украины на членство в НАТО, чем предоставить Украине самое современное вооружение», — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что в настоящее время существует много психологических барьеров, которые необходимо преодолеть. По его словам, одним из таких факторов является идея о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

Глава МИД Украины попросил больше оружия для Киева

Ранее обозреватель Politico Лили Байер заявила, что западные политики стараются избегать вопроса о вступлении страны в НАТО. Как она утверждает, заявление президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном становлении членом альянса «застало врасплох многих ближайших партнеров Киева и вызвало у некоторых недовольство».

В мире,СВО,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,НАТО,
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