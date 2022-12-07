Глава МИД Украины пожаловался на союзников

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что ряд союзников Киева боится положительно ответить на заявку страны в НАТО. Об этом он рассказал в интервью газете Politico.

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Некоторые очень хорошие друзья Украины больше боятся положительно ответить на заявку Украины на членство в НАТО, чем предоставить Украине самое современное вооружение», — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что в настоящее время существует много психологических барьеров, которые необходимо преодолеть. По его словам, одним из таких факторов является идея о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.