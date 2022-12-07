В Германии задержали россиянку по подозрению в подготовке госпереворота

В Германии задержали подозреваемых в подготовке государственного переворота. В их числе оказалась гражданка России, пишет РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ.
В ведомстве уточнили, что задержанных подозревают в участии или поддержке «террористической группировки».
Ранее издание Bild сообщило, что немецкой полиции удалось предотвратить госпереворот, планируемый правыми экстремистами. По данным газеты, злоумышленники собирались взять штурмом бундестаг и создать правительственный аппарат, основанный на принципах монархии.