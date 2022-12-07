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Россия подготовила варианты ответа на потолок цен на нефть

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Российские власти разработали три варианта ответа на введение странами ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть. При этом пока ни один из них не одобрен, со ссылкой на осведомленные источники пишет газета «Ведомости».

Первый вариант, который обсуждается правительством и администрацией президента, предполагает полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение, в том числе и в том случае, если они приобретают российское сырье не напрямую, а через страны-посредники. Второй вариант предусматривает запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен на нефть, независимо от страны-получателя. Третий вариант – это определение максимального дисконта нефти Urals к эталонному сорту Brent и запрет продажи при увеличении этого порога.

Орбан предупредил Европу о риске долговой ямы из-за Украины

Продолжение необдуманной поддержки Киева грозит европейским странам долговой ямой. Об этом предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

При этом на своей странице в Twitter он назвал «дезинформацией» сообщения о том, что Будапешт наложил вето на транш Киеву в размере 18 миллиардов евро. «Венгрия готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Никакого вето, никакого шантажа», - подчеркнул Орбан.

Россияне назвали сумму затрат на празднование Нового года

Россияне не готовы отказаться от празднования Нового года ради путешествий и планируют потратить на новогодний стол от 5 до 25 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса проведенного компанией «АльфаСтрахование», которые приводит ТАСС.

Не менее важная статья предновогодних расходов у респондентов – это подарки. 29,5% участников опроса готовы потратить на них от 5 до 10 тысяч рублей, 27% — от 15 до 25 тысяч, а 25,8% — от 10 до 15 тысяч. К существенным тратам на подарки – 25-50 тысяч рублей – готовы 12,4% респондентов.

Размер пенсии в России перестал зависеть от стажа

В современной формуле расчета пенсий выплаты зависят не столько от стажа, сколько от суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов. Иногда попытки добавить стаж приводят к их уменьшению, рассказала агентству «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

По ее словам, к такому эффекту может привести требование учесть период получения образования (до 2002 года), так как расчет в этом случае ведется по прежним формулам. Такая же ситуация и с периодами работы в районах Крайнего Севера. Декрет, если он был до 2002 года, также не всегда поможет при расчете пенсии. Пенсионер может попросить учесть его отдельно, но тогда отпуск по уходу за ребенком вычтут из общего стажа и рассчитают по другой формуле.

Медведев рассказал, кто пишет посты в его Telegram-канале

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты в свой Telegram-канал, так как кто-то другой «просто побоится». Слова политика приводит ТАСС.