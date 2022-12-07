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36 минут назад

Стало известно о «пропасти» в отношениях Франции и Германии

Lenta.ru

В отношениях между Францией и Германией продолжается рост взаимной напряженности. О пропасти между двумя европейскими державами стало известно изданию Politico.

Стало известно о «пропасти» в отношениях Франции и Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации газеты, разногласия между Парижем и Берлином сохраняются по большинству важных вопросов, таких, как геополитика, оборонная сфера, энергетическая политика и государственные финансы. Отмечается, что двусторонний саммит двух государств, который должен был состояться в ноябре, пришлось отменить из-за противоречий в позициях.

Politico со ссылкой на источники пишет, что канцлер ФРГ Шольц отверг предложение президента Франции Эммануэля Макрона о совместном визите в Китай для представления единого европейского фронта лидеру КНР Си Цзиньпину. Власти государств недовольны эгоизмом друг друга.

В мире,Эммануэль Макрон,Цзиньпин Си,
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