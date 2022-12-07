Стало известно о «пропасти» в отношениях Франции и Германии

В отношениях между Францией и Германией продолжается рост взаимной напряженности. О пропасти между двумя европейскими державами стало известно изданию Politico.

По информации газеты, разногласия между Парижем и Берлином сохраняются по большинству важных вопросов, таких, как геополитика, оборонная сфера, энергетическая политика и государственные финансы. Отмечается, что двусторонний саммит двух государств, который должен был состояться в ноябре, пришлось отменить из-за противоречий в позициях.