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54 минуты назад

СМИ: в латвийский парламент приняли ведьму

Елена Прошина

Депутат латвийского сейма Наталья Марченко-Йодко взяла себе в помощники известную целительницу, колдунью Саниту Петере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NRA.

СМИ: в латвийский парламент приняли ведьму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Петере будет работать в команде депутата партии «За стабильность!». Она будет помогать депутату «разбираться в социальных вопросах, в которых сильна». По ее словам, ведьмы в Латвии «важны и полезны в политике».

«Вы действительно думаете, что в каждой латвийской партии нет хотя бы одной ведьмы? Даже в партии, считающейся очень христианской, есть одна женщина, про которую я смело могу сказать: она ведьма!» — сказала Петере.

Санита Петере — известная в Латвии целительница и литотерапевт (нетрадиционная медицина, которая изучает воздействие натуральных камней на человека). При этом она публично заявляет, что является «белой» ведьмой.

Ранее в штаб Нацбанка Румынии приняли астролога и гадалку Габриэлу Диму. Она занимает должность секретаря директора по административному обслуживанию банка. Однако чем именно будет заниматься новая сотрудница, не уточняется.

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