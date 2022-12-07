Почему ЕС решил профинансировать строительство новой железной дороги в Прибалтике

До 85% расходов на строительство железной дороги Rail Baltica будут покрыты из средств Еврокомиссии. Об этом сообщила координатор проекта в высшем органе исполнительной власти ЕС Катрин Траутманн. По её словам, в Брюсселе приняли такое решение, в том числе из-за военного значения будущей артерии — она будет использоваться для переброски военной техники и военнослужащих.

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Напомним, Rail Baltica должна соединить Прибалтику с остальной Европой. По словам экспертов, из-за отсутствия экономической целесообразности проект долгое время испытывал проблемы с финансированием. Выделение денег эксперты связывают с планами НАТО и США по наращиванию военного присутствия вблизи границ РФ.

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Еврокомиссия решила профинансировать до 85% стоимости строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica. Такое заявление сделала координатор проекта в высшем органе исполнительной власти ЕС Катрин Траутманн на прошедшей в Риге конференции Rail Baltica Industry Days.

«Это важная информация для будущих подрядчиков, свидетельствующая о значении и финансовой надёжности проекта Rail Baltica», — приводит слова Траутманн литовское издание Postsen.

Как пояснила чиновница, Еврокомиссия приняла решение о выделении средств в связи с экономическим и военным значением Rail Baltica. По словам Траутманн, железнодорожная артерия будет использоваться для транспортировки военной техники и переброски военнослужащих.

Координатор проекта Rail Baltica в Еврокомиссии подчеркнула, что строительство дороги имеет большое значение в контексте скорого присоединения к НАТО Швеции и Финляндии. Также Траутманн допускает, что в перспективе ветка Rail Baltica будет протянута по территории Украины до Николаевского порта.

По европейскому стандарту

Координатор Rail Baltica в Еврокомиссии Катрин Траутманн не озвучила сумму, которую готов выделить Брюссель. В 2021 году сметная стоимость строительства железнодорожной артерии выросла с прогнозировавшихся в 2017 году €5,6 млрд до €7 млрд.

В сентябре текущего года латвийская газета Diena опубликовала экспертные оценки, согласно которым до обострения ситуации на Украине реальные расходы на Rail Baltica составляли €10—12 млрд. В настоящее время с учётом экономического кризиса, инфляции и других негативных факторов потенциальные затраты могут превысить €15 млрд.

Напомним, Rail Baltica должна соединить Прибалтику с остальной Европой и решить проблему отсутствия прямого пассажирского сообщения между Литвой, Латвией и Эстонией. Магистраль планируется протянуть через Вильнюс, Каунас, Ригу и Таллин. А из Литвы будет построена железнодорожная ветка до Варшавы и Берлина.

Общая протяжённость Rail Baltica в странах Балтии составит 870 км. Предполагается, что 392 км новых железных дорог будут построены в Литве, 265 км — в Латвии, 213 км — в Эстонии.

Идея построить международную магистраль родилась у властей прибалтийских государств ещё в 1990-е годы. Договор о строительстве был подписан министрами транспорта прибалтийских стран в 2001 году.

Однако практическая реализация амбициозных планов изрядно затянулась. Договорённости о создании совместного предприятия (RB Rail) для развития проекта Литва, Латвия и Эстония достигли только в конце 2011 года. Позднее к прибалтийским республикам присоединились Польша и Финляндия.

В 2015-м участники Rail Baltica объявили о намерении запустить строительство магистрали в 2018 году и закончить работы в 2025-м. Однако первоначально анонсированные сроки не были соблюдены.

Затем в 2019 году Финляндия, по данным СМИ, взяла паузу в вопросах практической реализации Rail Baltica, заявив, что в первую очередь намерена заняться вопросами развития национальной инфраструктуры.

Страны Балтии начали реализовывать проект самостоятельно, запустив строительство отдельных участников. Сроки завершения строительства железнодорожной артерии неоднократно переносились. В данный момент ожидается, что работы будут завершены в 2027 году.

В беседе с RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис отметил, что Rail Baltica не будет построена без денег Евросоюза. При этом до спецоперации в Брюсселе не торопились выделять средства на реализацию проекта, который является убыточным с экономической точки зрения.

Как пояснил эксперт, нынешняя железнодорожная инфраструктура прибалтийских государств ориентирована на обеспечение работы портов и транзит, объём которого заметно сократился из-за ухудшения отношений с Россией и Белоруссией.

«По причине серьёзного сокращения транзита российских и белорусских товаров Прибалтика с трудом поддерживает в нормальном техническом состоянии нынешнюю железнодорожную сеть. Замену перевозкам российских и белорусских товаров Литва, Латвия и Эстония не нашли. Поэтому я не представляю, как они могли бы самостоятельно строить, содержать и обслуживать новые железные дороги», — говорит эксперт.

Эксперт обратил внимание на то, что Rail Balticа будет представлять собой артерию с европейской колеёй шириной 1435 мм. При этом со времён Российской империи железнодорожная сеть Прибалтики состоит из путей шириной 1520 мм.

«Новую дорогу строят по европейскому стандарту, в итоге получится так, что в Латвии, Литве и Эстонии будут пути сразу с двумя типами колеи. Это естественным образом затруднит эксплуатацию и приведёт к удорожанию обслуживания железнодорожных магистралей», — рассуждает Маргулис.

«Военная мобильность»

В комментарии RT генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил, что в сложившихся политических реалиях у прибалтийских республик возросли шансы на получение необходимого финансирования работ по Rail Balticа.

«В нынешнее непростое время Евросоюз, как мне кажется, может отказаться от отдельных инфраструктурных проектов, но в случае с Rail Balticа этого, скорее всего, не произойдёт по политическим причинам», — говорит Властопуло.

Сергей Маргулис также считает, что обострившаяся конфронтация между Россией и Западом поспособствует реализации Rail Balticа. По мнению эксперта, Евросоюз вложит деньги в строительство железнодорожной магистрали через Прибалтику, но сделает это в большей мере для военных целей.

Напомним, в апреле текущего года европейский фонд Connecting Europe Facility (CEF) принял решение выделить почти €5 млн на обеспечение так называемой военной мобильности участков Rail Balticа на территории Латвии.

В августе Минтранспорта Латвии подписало c Европейским исполнительным агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA) новое соглашение о финансировании проекта Rail Baltica в рамках конкурса предложений в категории «Военная мобильность».

«В текущих геополитических условиях стратегическая значимость проекта Rail Baltica возрастает. Особенно важно обеспечить надёжное сообщение с Западной Европой и в полной мере использовать новое железнодорожное сообщение с Европой для повышения обороноспособности нашей страны», — прокомментировал министр транспорта Латвии Талис Линкайтс соглашение с CINEA.

По мнению Маргулиса, европейцы увеличивают финансирование Rail Baltica для того, чтобы сделать процесс переброски иностранной военной техники в Прибалтику более быстрым и удобным.

«В текущих же условиях решение о выделении средств на реализацию Rail Baltica будет носить военно-политический характер — других объяснений вложений в железную дорогу, лишённую экономического смысла, я найти не могу», — подчеркнул Маргулис.

Аналогичной точки зрения придерживается и эксперт РИСИ Олег Неменский. Как заявил в беседе с RT аналитик, новая фаза украинского кризиса послужила для Запада поводом, чтобы улучшить ситуацию со скоростью переброски войск и вооружений к границам России.

«Проект Rail Baltica уже много лет обсуждается, но очень слабо реализуется. Ему хронически не хватало финансирования, но сейчас, несмотря на экономические проблемы, Европа решила выделить миллиарды на строительные работы. Подобные действия мотивированы стремлением как можно быстрее перебрасывать большое количество военной техники в Прибалтику», — пояснил эксперт.

Как полагает собеседник RT, проект Rail Baltica будет реализовываться в большей степени в интересах Вашингтона. По словам Неменского, после обострения отношений с Россией в 2014 году США стремятся приспособить транспортную систему Европы под оперативную переброску собственных войск.