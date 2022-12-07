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19 минут назад

Politico раскрыла «взрывоопасную тему» в отношениях с Украиной

Елена Прошина

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО не радуют западные страны, многие политики старательно избегают обсуждения этой темы. Такое мнение выразила обозреватель Лили Байер в статье для газеты Politico, передает газета «Известия».

Politico раскрыла «взрывоопасную тему» в отношениях с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, среди западных политиков тема вступления Украины в НАТО настолько «взрывоопасна», что ее старательно избегают.

Обозреватель полагает, что потенциальное членство Украины в Североатлантическом альянсе все еще остается неудобной темой. Заявление главы Украины о вступлении страны в НАТО стало неожиданностью для многих союзников Киева и даже вызвало недовольство.

В качестве примера Байер привела слова главы Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать гарантии для Российской Федерации. Прочие союзники Украины предпочитают избегать темы вступления Украины в НАТО, отметила обозреватель.

«Берлин и Париж рассматривают возможное вступление Украины в альянс как сверхчувствительный вопрос, которого пока следует избегать», — считает она.

Ранее Владимир Зеленский заявил о поддержке Чехии в вопросе вступления Украины в НАТО.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,НАТО,
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