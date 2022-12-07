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12 минут назад

В США рассказали о скандале с Европой

Елена Прошина

Между США и Европой давно зрели серьезные разногласия касательно экономической политики, которые в итоге вылились в серьезный скандал. Об этом заявил обозреватель Foreign Policy Эдвард Олден, передает РИА Новости.

В США рассказали о скандале с Европой
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, несколько месяцев подряд разногласия представляли собой лишь «тихое ворчание», но на минувшей неделе накопившееся у сторон недовольство проявило себя в полной мере. Комиссар Европейского союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявил об отказе от участия в заседаниях Совета ЕС — США по технологиям и торговле, которые состоятся на этой неделе в Мэриленде. Журналист подчеркнул, что это ключевой координационный орган трансатлантической экономической политики.

Автор отметил, что Бретон счел приоритетом сохранение конкурентоспособности промышленной базы Европы.

Олден считает, что разногласия между США и Европой стали набирать обороты на фоне военного конфликта России и Украины. Он обратил внимание на то, что цены на природный газ в большинстве стран Европейского союза гораздо выше, чем в США, поэтому европейская промышленность оказалась «в крайне невыгодном положении». При этом, подчеркнул автор, США стремятся оказать поддержку компаниям, инвестирующим в американскую экономику, а не в европейскую.

Издание напоминает, что западные страны принимают меры для борьбы с всплеском инфляции и ростом цен на энергоресурсы.

В мире,Тьерри Бретон,Совет Европы,ЕС,
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