В США рассказали о скандале с Европой

Между США и Европой давно зрели серьезные разногласия касательно экономической политики, которые в итоге вылились в серьезный скандал. Об этом заявил обозреватель Foreign Policy Эдвард Олден, передает РИА Новости.

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Как говорится в публикации, несколько месяцев подряд разногласия представляли собой лишь «тихое ворчание», но на минувшей неделе накопившееся у сторон недовольство проявило себя в полной мере. Комиссар Европейского союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявил об отказе от участия в заседаниях Совета ЕС — США по технологиям и торговле, которые состоятся на этой неделе в Мэриленде. Журналист подчеркнул, что это ключевой координационный орган трансатлантической экономической политики.

Автор отметил, что Бретон счел приоритетом сохранение конкурентоспособности промышленной базы Европы.

Олден считает, что разногласия между США и Европой стали набирать обороты на фоне военного конфликта России и Украины. Он обратил внимание на то, что цены на природный газ в большинстве стран Европейского союза гораздо выше, чем в США, поэтому европейская промышленность оказалась «в крайне невыгодном положении». При этом, подчеркнул автор, США стремятся оказать поддержку компаниям, инвестирующим в американскую экономику, а не в европейскую.