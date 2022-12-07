Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей для авиации на $430 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для авиации и иного оборудования на общую сумму около $430 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Chiang Ying-ying/AP Chiang Ying-ying/AP

В публикации отмечается, что внешнеполитическое ведомство США одобрило возможную продажу "стандартных запчастей для авиации и связанного с этим оборудования примерно на $330 млн".

В Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США также подчеркнули, что разрешена также потенциальная продажа "нестандартных запчастей и связанного с этим оборудования примерно на $98 млн". Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее военно-транспортных вертолетов CH-47 Chinook и сопутствующего снаряжения на сумму порядка $1,5 млрд.