Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей для авиации на $430 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для авиации и иного оборудования на общую сумму около $430 млн. Об этом сообщает ТАСС.
В публикации отмечается, что внешнеполитическое ведомство США одобрило возможную продажу "стандартных запчастей для авиации и связанного с этим оборудования примерно на $330 млн".
В Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США также подчеркнули, что разрешена также потенциальная продажа "нестандартных запчастей и связанного с этим оборудования примерно на $98 млн". Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее военно-транспортных вертолетов CH-47 Chinook и сопутствующего снаряжения на сумму порядка $1,5 млрд.
До этого руководитель министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты и Австралия договорились о расширении сотрудничества в сфере обороны, в том числе наращивании ротационного присутствия американских войск в Австралии. Он подчеркнул, что Штатам и Австралии удалось договориться об углублении оборонного сотрудничества в нескольких важных сферах.