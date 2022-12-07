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42 минуты назад

Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для авиации на $430 млн

Газета.Ruиещё 1

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для авиации и иного оборудования на общую сумму около $430 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей для авиации на $430 млн
Фото: Chiang Ying-ying/APChiang Ying-ying/AP

В публикации отмечается, что внешнеполитическое ведомство США одобрило возможную продажу "стандартных запчастей для авиации и связанного с этим оборудования примерно на $330 млн".

В Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США также подчеркнули, что разрешена также потенциальная продажа "нестандартных запчастей и связанного с этим оборудования примерно на $98 млн". Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее военно-транспортных вертолетов CH-47 Chinook и сопутствующего снаряжения на сумму порядка $1,5 млрд.

До этого руководитель министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты и Австралия договорились о расширении сотрудничества в сфере обороны, в том числе наращивании ротационного присутствия американских войск в Австралии. Он подчеркнул, что Штатам и Австралии удалось договориться об углублении оборонного сотрудничества в нескольких важных сферах.

В мире,Ллойд Остин,Госдеп США,Пентагон,
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