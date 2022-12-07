В США признались в зависимости от других стран

США во многом полагаются на экспорт товаров из отдельных стран, дефицит которых может обернуться дестабилизацией американских цепочек поставок. Такое заявление сделала глава американского Министерства промышленности и торговли Джина Раймондо, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Foreign Policy.
Как говорится в публикации, работа над восстановлением нарушенных цепочек поставок и проблема чипов продемонстрировала ведомству, насколько уязвимы Соединенные Штаты от поставок товаров из отдельно взятых стран. Раймондо подчеркнула, что эти факторы значительным образом дестабилизируют цепочки поставок США.
Глава Министерства промышленности и торговли призналась, что в определенный момент осознала, как сильно США зависят от Китая по отдельным видам товаров. По ее словам, руководство страны должно немедленно принять меры для снижения этой зависимости.
Раймондо отметила, что теперь США знают, где уязвимы. Например, самые современные чипы в мире производят не они. Если устранить подобные недостатки, США станут на шаг ближе к достижению целей национальной безопасности, смогут самостоятельно производить чипы, необходимые для защиты страны и поддержки экономики, заключила она.