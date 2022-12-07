В США признались в зависимости от других стран

США во многом полагаются на экспорт товаров из отдельных стран, дефицит которых может обернуться дестабилизацией американских цепочек поставок. Такое заявление сделала глава американского Министерства промышленности и торговли Джина Раймондо, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Foreign Policy.

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Как говорится в публикации, работа над восстановлением нарушенных цепочек поставок и проблема чипов продемонстрировала ведомству, насколько уязвимы Соединенные Штаты от поставок товаров из отдельно взятых стран. Раймондо подчеркнула, что эти факторы значительным образом дестабилизируют цепочки поставок США.

Глава Министерства промышленности и торговли призналась, что в определенный момент осознала, как сильно США зависят от Китая по отдельным видам товаров. По ее словам, руководство страны должно немедленно принять меры для снижения этой зависимости.