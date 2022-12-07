Премьеры Украины и Молдавии договорились сотрудничать в сфере ПВО

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совместной пресс-конференции с молдавской коллегой Натальей Гаврилицей заявил, что Киев и Кишинев договорились сотрудничать в сфере противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

"Договорились сотрудничать в вопросах противовоздушной обороны, а также улучшить приграничный контроль, поддерживать сотрудничество и диалог в вопросах мира и безопасности в Приднестровском регионе", — сказал Шмыгаль по итогам встречи в Киеве.

Премьер также отметил, что он и Гаврилица договорились усилить сотрудничество с Румынией. На 2023 год, по его словам, запланирована встреча руководителей трех государств. Кроме того, как указал Шмыгаль, Киев и Кишинев создадут двустороннюю рабочую группу по координации интеграции Украины и Молдавии в Евросоюз. Несколько дней назад возле молдавского города Бричаны были обнаружены обломки ракеты.