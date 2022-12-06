В четырех областях Украины сработали сирены воздушной тревоги

В Полтавской и Кировоградской областях Украины, в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога, работают системы ПВО. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на источники.

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«Тревога в Полтавской и Кировоградской областях. Сообщают, что в Запорожской области работает ПВО», - говорится в сообщении.

Ранее воздушная тревога была объявлена на юге Украины в Одесской и Николаевской областях.