В США высказались о возвращении к стабильности в отношениях с Россией

Замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что Белый дом надеется на возвращение к стабильным отношениям с Россией. Об этом сообщает «Лента.ру».
Однако она также отметила, что это вряд ли произойдет в ближайшее время.
«Я надеюсь, что мы вернемся к той стабильности, которая была у нас на протяжении десятилетий после Второй мировой войны. Это не значит, что не было проблем», – сказала Шерман.
По её словам, «всегда есть проблемы, и никто не хочет возвращаться к холодной войне», но Шерман всё равно надеется, что страны смогут «разговаривать и работать друг с другом».
Ранее в ООН призвали прекратить украинский конфликт в связи с атаками киевских дронов на аэродромы России.