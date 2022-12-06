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23 минуты назад

В США высказались о возвращении к стабильности в отношениях с Россией

Елена Прошина

Замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что Белый дом надеется на возвращение к стабильным отношениям с Россией. Об этом сообщает «Лента.ру».

В США высказались о возвращении к стабильности в отношениях с Россией
Фото: ТАССТАСС

Однако она также отметила, что это вряд ли произойдет в ближайшее время.

«Я надеюсь, что мы вернемся к той стабильности, которая была у нас на протяжении десятилетий после Второй мировой войны. Это не значит, что не было проблем», – сказала Шерман.

По её словам, «всегда есть проблемы, и никто не хочет возвращаться к холодной войне», но Шерман всё равно надеется, что страны смогут «разговаривать и работать друг с другом».

Ранее в ООН призвали прекратить украинский конфликт в связи с атаками киевских дронов на аэродромы России.

В мире,Венди Шерман,ООН,
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