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14 минут назад

Евродепутат раскритиковал высказывание Борреля про «украинские джунгли»

Илья Родин

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес написал на своей странице в Twitter, что Евросоюз должен заботиться о своих гражданах, а не лезть в дела других стран. Об этом пишет РИА «Новости».

Евродепутат раскритиковал высказывание Борреля про «украинские джунгли»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в октябре 2022 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал цивилизованную Европу садом, а окружающий ее мир - джунглями, которые вторгаются в отлаженный механизм европейской жизни.

Боррель заявил о планах Евросоюза изолировать Россию

Слова дипломата вызвали резкую критику со стороны международного сообщества. Чиновник в ответ заметил, что под словом «джунгли» подразумевал разнообразные военные конфликты в макрорегионе.

«Как насчет того, чтобы садовник перестал вмешиваться в дела других стран, остался дома в Европе и попробовал разобраться с многочисленными проблемами наших собственных граждан», - констатировал Уоллес.

Кроме того, ирландский политик призвал европейских политиков прекратить повсеместное насаждение колониализма. Он резюмировал, что Европа и так уже причинила планете немало вреда.

В мире,Жозеп Боррель,Европарламент,ЕС,
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