Евродепутат раскритиковал высказывание Борреля про «украинские джунгли»

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес написал на своей странице в Twitter, что Евросоюз должен заботиться о своих гражданах, а не лезть в дела других стран. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в октябре 2022 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал цивилизованную Европу садом, а окружающий ее мир - джунглями, которые вторгаются в отлаженный механизм европейской жизни.

Слова дипломата вызвали резкую критику со стороны международного сообщества. Чиновник в ответ заметил, что под словом «джунгли» подразумевал разнообразные военные конфликты в макрорегионе.

«Как насчет того, чтобы садовник перестал вмешиваться в дела других стран, остался дома в Европе и попробовал разобраться с многочисленными проблемами наших собственных граждан», - констатировал Уоллес.